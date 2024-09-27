18 غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية فجراً

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شنّ الجيش الإسرائيلي 18 غارة على الضاحية الجنوبية في ساعة مبكّرة من صباح السبت.وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه "قصف 3 مبان في الضاحية الجنوبية حيث يخزّن "حزب الله" صواريخ مضادة للسفن".وورد في بيان الجيش أنه "يهاجم في هذه الاثناء بشكل موجّه بدقة وسائل قتالية تابعة لحزب الله، مخزّنة أسفل مبان مدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت".