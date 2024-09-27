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لبنان

18 غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية فجراً

Lebanon 24
27-09-2024 | 18:00
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شنّ الجيش الإسرائيلي 18 غارة على الضاحية الجنوبية في ساعة مبكّرة من صباح السبت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه "قصف 3 مبان في الضاحية الجنوبية حيث يخزّن "حزب الله" صواريخ مضادة للسفن".

وورد في بيان الجيش أنه "يهاجم في هذه الاثناء بشكل موجّه بدقة وسائل قتالية تابعة لحزب الله، مخزّنة أسفل مبان مدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت".
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