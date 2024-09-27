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لبنان
الجيش الإسرائيلي دعا السكان إلى إخلاءات في برج البراجنة
Lebanon 24
27-09-2024
|
20:18
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دعا الجيش الإسرائيلي لإخلاءات جديدة لمبان برج البراجنة.
وتشهد المنطقة حالياً حركة نزوح قوية.
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