Advertisement

لبنان

الجيش الإسرائيلي دعا السكان إلى إخلاءات في برج البراجنة

Lebanon 24
27-09-2024 | 20:18
A-
A+
Doc-P-1253303-638630926270647345.jpg
Doc-P-1253303-638630926270647345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الجيش الإسرائيلي لإخلاءات جديدة لمبان برج البراجنة.
وتشهد المنطقة حالياً حركة نزوح قوية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل من برج البراجنة: ما حصل اليوم اعتداء على كل لبنان وليس على حزب أو طائفة والألم كبير وقلوبنا معكم جميعاً
lebanon 24
28/09/2024 04:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نحضّ مواطنينا على عدم السفر إلى لبنان والمتواجدين هناك على المغادرة
lebanon 24
28/09/2024 04:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي: نجاح الضربات سيسمح لإسرائيل بتجنب شن غزو بري على لبنان
lebanon 24
28/09/2024 04:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة جديدة لطائرات معادية تستهدف منطقة برج البراجنة
lebanon 24
28/09/2024 04:16:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

برج البراجنة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-09-27
12:24 | 2024-09-27
11:24 | 2024-09-27
19:59 | 2024-09-27
19:00 | 2024-09-27
18:00 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24