كندا تحض مواطنيها على مغادرة لبنان.. اليكم الطريقة

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حضت كندا مواطنيها على مغادرة لبنان من خلال حجز المقاعد المتحة على الرحلات التجارية داعية الكنديين الى التسجيل لدى السفارة في بيروت إذا احتاجوا إلى مساعدة في المغادرة.وأشارت الى ان القروض متاحة لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية.