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لبنان

بعد الضاحية الجنوبية.. سلسلة غارات عنيفة تهز البقاع والجنوب (فيديو)

Lebanon 24
28-09-2024 | 02:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الطيران الإسرائيلي نفذ صباح اليوم السبت 3 غارات في سهل حدث بعلبك إضافة إلى سلسلة غارات استهدفت الهرمل بعلبك، يونين، شعت، الحلانية، جرود طاريا، الخضر، شمسطار، نبحا، حربتا، الهرمل، البزالية، مزرعة الضليل، بيت شاما، بعلبك، عين كفرزبد، الكرك، بوداي، رياق، النبي شيت، تمنين التحتا، مرتفعات الخريبة، جنتا، حزرتا
إضافة إلى غارات على ضهور زحلة، وبيت شامات وقصرنبا ورياق حيث استهدفت منزلا دمر بالكامل من دون وقوع إصابات.
 
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وفي الجنوب استهدفت الغارات الاسرائيلي قرى معركة، دبعال، زبقين، حاريص، برعشيت، الشبريحا، المساكن، برج الشمالي، عين بعال، السماعية، زوطر، البازورية، حبوش
وأفيد عن استشهاد 3 أشخاص نتيجة غارة إسرائيلية على حبوش في النبطية. 
 
 
 
وكان الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 30 غارة ليلا واستمرت حتى الفجر على الضاحية الجنوبية .



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