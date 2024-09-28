"حزب الله" متعاون والمصابون في مكان واحد

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أفاد مصدر طبي مسؤول أن "حزب الله" كان متعاوناً الى أقصى الدرجات مع الطواقم الطبية يوم "حادثة البيجر"، وأن عددا من الأطباء حضروا من خارج البلاد للمساعدة في إجراء العمليات المتخصصة في العين واليد، ولم يكن هناك أي إعتراض من قبل الحزب عليهم بالرغم من أن عددا منهم يعرف إنتماءهم الواضح .المصدر لفت الى أن الحزب يعمل اليوم على جمع كل المصابين في مستشفى واحد، يرجّح ان يكون "الزهراء"، من أجل ضبط الوضع الأمني لهم على ان يبقى عدد قليل من المصابين في باقي المستشفيات كون وضعهم الطبي لا يسمح لهم بالإنتقال الى مستشفى أخرى .