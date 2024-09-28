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لبنان

بصلية من صواريخ فادي 1.. هذا ما استهدفه حزب الله صباح اليوم

Lebanon 24
28-09-2024 | 01:11
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا يوم السبت 28-09-2024 مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي 1".‏
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