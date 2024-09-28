نائب بيروتي أمام مراكز الايواء "طلبا للرضى"

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لفت مصدر إداري يعنى بملف النزوح المستجد بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان الى أن نائبا من دائرة بيروت الثانية، يقوم، منذ بداية النزوح، بالتواجد يومياً في أحد مراكز النزوح في ساحل المتن الشمالي، ويقوم بتقديم مساعدات وخدمات بكمية لا تذكر وبطريقةٍ غير مباشرةً أمام "الثنائي الشيعي"، من دون معرفة تكتله، سعياً منه الى إسترضاء هذه الجهات لعلها تمنّ عليه في المستقبل بعدد وفير من الأصوات التفضيلية،بحسب ما قال المصدر.