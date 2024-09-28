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لبنان

بعد ليل عنيف.. تجدد الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

Lebanon 24
28-09-2024 | 01:38
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بعد الهدوء الحذر في منطقة الضاحية الجنوبية عقب ليلة عنيفة من الغارات الاسرائيلية، استهدف الطيران الحربي صباح اليوم منطقة الغبيري والتيرو بسلسلة غارات.
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