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لبنان

وزير خارجية ايطاليا دعا مواطنيه الى مغادرة لبنان

Lebanon 24
28-09-2024 | 02:24
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 أعرب وزير خارجية ايطاليا أنطونيو تاجاني عن قلقه من تصاعد العنف في لبنان، وخصوصا بعد سقوط الصواريخ على مقر "حزب الله" في بيروت، ودعا مواطنيه في لبنان إلى مغادرته فورا.

وقال: "أنا أتابع تطور الأزمة في الشرق الأوسط، وانا على اتصال دائم مع سفارتنا في بيروت،  وأدعو مرة أخرى جميع الإيطاليين إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن،  وأدعوهم الى التواصل مع السفارة الإيطالية في بيروت".
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