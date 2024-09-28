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لبنان
بصلية من صواريخ فادي 3.. حزب الله يقصف مطار رامات ديفيد
Lebanon 24
28-09-2024
|
02:38
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره قصفوا يوم السبت 28-09-2024 قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 3.
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