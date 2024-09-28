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لبنان

بصلية من صواريخ فادي 3.. حزب الله يقصف مطار رامات ديفيد

Lebanon 24
28-09-2024 | 02:38
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره قصفوا يوم السبت 28-09-2024 قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 3‏.
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