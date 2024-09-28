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ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية أن "الغارات الجوية الإسرائيلية توجه ضربات موجعة لحزب الله، أحد أهم حلفاء إيران والحاجز الدفاعي الرئيسي للجمهورية الإسلامية، ولكن طهران كانت مترددة في التدخل نيابة عن الحزب، واختارت بدلاً من ذلك السعي إلى التواصل مع الغرب. خلال الأشهر الـ 11 التي مرت منذ تصعيد حزب الله لهجماته على إسرائيل، تكبد الحزب أفدح الخسائر في تاريخه الذي يمتد لأربعة عقود من الزمان. فقد تم القضاء على قياداته، وتدمير ذخائره، وتعرضت اتصالاته للخطر بسبب الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي والتي حولت أجهزة النداء واللاسلكي إلى قنابل".وبحسب الصحيفة، "لكن في حين عرضت إيران الدعم الخطابي، فإنها لم تنضم إلى القتال. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذا الأسبوع في الأمم المتحدة إن حزب الله "قادر تمامًا على الدفاع عن نفسه والدفاع عن لبنان والشعب اللبناني". وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إسرائيل بارتكاب "فظائع" و"استعمار" و"بربرية يائسة" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة، ولكنه تبنى أيضاً لهجة معتدلة، معلناً عن "عصر جديد" تلعب فيه إيران "دوراً بناء" في الشؤون العالمية".وتابعت الصحيفة، "يقول محللون ودبلوماسيون إن تركيز إيران على المشاركة وترددها في التدخل على الأرض يوضح الخيارات العسكرية المحدودة المتاحة لإعادة إرساء الردع مع إسرائيل بعد عام من الأعمال العدائية المتصاعدة في المنطقة. وتشير التقديرات إلى استشهاد المئات من مقاتلي حزب الله وتدمير ذخائر ومعدات "كبيرة" منذ يوم الاثنين، وفقًا لتقييم أجرته إحدى الحكومات. وقال مسؤول مطلع على التقييم، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن السرعة التي تم بها تدمير الكثير تُظهر مدى جمع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية. وشن الجيش الإسرائيلي أكثر من ألف غارة جوية على ما قال إنه أهداف لحزب الله في جنوب وشمال شرق لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال أول 24 ساعة من الهجوم. وأصابت العديد من هذه الغارات منازل المدنيين".وأضافت الصحيفة، "أسفرت الضربات في الضاحية الجنوبية لبيروت عن استشهاد أربعة من كبار قادة حزب الله على الأقل في الأسبوع الماضي. وفي يوم الخميس، دُمر جسر بين لبنان وسوريا.لقد أجبرت الهجمات عشرات الآلاف من الناس على النزوح من منازلهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية يقول المحللون والأفراد المقربون من حزب الله إنها زادت بالفعل من الضغوط على الحزب".وبحسب الصحيفة، "إن العلاقة الطويلة بين الحزب وإيران هي أحد الأسباب التي تجعل المحللين لا يعتقدون أن طهران ستتخلى عن حزب الله، حتى لو لم تتدخل علانية في هذه المعركة. وقال سامي نادر، مدير معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت: "هذه ثلاثة عقود من الاستثمار. لن تتخلى إيران عن حزب الله في أول فرصة". لم تنخرط إيران بشكل مباشر في عام 2006، عندما خاضت حربًا مدمرة مع حزب الله، لكنها ساعدت في إعادة بناء وإعادة تسليح الحزب بعد الصراع، ومن المرجح أن تفعل ذلك مرة أخرى، بالاعتماد على قدرة حزب الله على التعافي، كما فعلت في الماضي".وتابعت الصحيفة، "قال آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، خلال اجتماع عقد هذا الأسبوع: "لقد استشهد بعض الأعضاء الفعّالين والقيمين في حزب الله. لكن هذه ليست خسارة من شأنها أن تُركع حزب الله". وقال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، "إنهم لا يعتقدون أن حزب الله سوف يدمر. إن الحرب، حتى لو كانت صراعاً كاملاً، من شأنها أن تضعف حزب الله وتستنزف بعض موارده"، لكن الحزب يمكن إعادة بنائه. وقبل أن تشن إسرائيل هجومها يوم الاثنين، كان حزب الله في حالة من الفوضى بالفعل، بعد انفجار آلاف أجهزة النداء واللاسلكي التي تستخدمها المجموعة الأسبوع الماضي. وقد أسفرت الهجمات، التي يُعتقد أن إسرائيل شنتها، عن استشهاد 37 شخصاً وتشويه الآلاف، وفقاً لوزارة الصحة، ويُعتقد أن معظمهم كانوا من عناصر حزب الله، لكن الضحايا كانوا من المدنيين، بما في ذلك الأطفال".وأضافت الصحيفة، "بحسب أحد المقربين من الحزب، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور سرية، فإن الهجمات أدت إلى تعطيل القدرات اللوجستية لحزب الله بشكل أساسي. وأضاف أن العناصر الذين استشهدوا وجُرحوا "كانوا عيون وآذان حزب الله على الأرض". وتابع قائلاً: "كانت هذه صفعة قوية مؤلمة".إن خسارة القيادات لا تشكل تحدياً كبيراً لأن حزب الله لديه بالفعل خطط منظمة للخلافة. ويقول أحد المقربين من الحزب: "يقوم حزب الله بإعداد أربعة أو خمسة مسلحين تحت قيادة كل قائد رفيع المستوى". والعديد منهم من خريجي الجامعات في المجالات التقنية. "إنهم مدربون تدريباً عالياً، إن لم يكونوا أفضل تدريباً من الجيل الأول". ومع ذلك، يقول المحللون والمسؤولون إن إسرائيل يبدو أنها حققت تقدماً حاسماً على حزب الله وإيران. ويقولون إن إسرائيل نجحت من خلال عملية أجهزة النداء في ترسيخ هيمنتها على التصعيد، ودفعت خصومها إلى اتخاذ مواقف رد الفعل".وبحسب الصحيفة، "لقد حاولت إيران إرساء الردع بهجوم رمزي إلى حد كبير ضد إسرائيل في نيسان، لكن إسرائيل استمرت في شن الهجمات على المصالح الإيرانية. وبعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في تموز، تعهدت إيران "برد عقابي"، لكنها لم ترد بعد. إن الهجمات التصعيدية تظل خطيرة، ولا أحد يعرف أين تقع عتبة ضبط النفس لدى حزب الله أو إيران، كما يقول فالي ناصر، أستاذ وعميد سابق في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة. وقال: "أنت تعلم أن هناك خطًا أحمر في مكان ما، لكنك لا تعرف أين يقع هذا الخط الأحمر. حتى إسرائيل لا تعرف أين يقع هذا الخط الأحمر. وقد يكون هذا خطيرًا لأن إسرائيل قد تبالغ في قراءة أوراقها، وتفكر، "حسنًا، هؤلاء الرجال ضعفاء تمامًا، ولن يتفاعلوا. لماذا لا أستمر في الدفع؟".