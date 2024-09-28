ناصر ياسين: يتم العمل على زيادة مراكز الإيواء

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أشار رئيس لجنة الطوارئ الوزير ناصر ياسين أنّه "يتم العمل على زيادة مراكز الإيواء وقد نفتح قاعات وأندية بالإضافة إلى المدارس الرسميّة لإيواء النازحين"، لافتاً الى انه سيتم توجيه النازحين الى الشمال وجبل لبنان ومناطق أخرى.وقال للـMTV: هناك أكثر من 100 مركز إيواء لاستيعابهم ومراكز بيروت "فوّلت"، نفى وجود أرقام محدّدة حتى الساعة بشأن النازحين من الضاحية الجنوبية".