بيان عاجل حول مراكز الايواء

اعلنت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات في بيان عاجل ان المراكز المذكورة في اللائحة المرفقة اعلاه لا زالت لديها قدرة استيعابية واضعة ارقاما ساخنة.

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