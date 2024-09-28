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لبنان

بيان عاجل حول مراكز الايواء

Lebanon 24
28-09-2024 | 04:24
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اعلنت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات في بيان عاجل ان المراكز المذكورة في اللائحة المرفقة اعلاه لا زالت لديها قدرة استيعابية واضعة ارقاما ساخنة.
 
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