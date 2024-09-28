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لبنان

استهداف دراجة نارية في الخيام

Lebanon 24
28-09-2024 | 04:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان غارة إسرائيلية من طائرة مسيّرة استهدفت دراجة نارية في بلدة الخيام ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين.


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