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لبنان

جلسة وزارية استثنائية مساء اليوم في السرايا لبحث التطورات الراهنة

Lebanon 24
28-09-2024 | 05:19
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يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت في السرايا للبحث في التطورات الراهنة.
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