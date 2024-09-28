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لبنان
جلسة وزارية استثنائية مساء اليوم في السرايا لبحث التطورات الراهنة
Lebanon 24
28-09-2024
|
05:19
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يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت في السرايا للبحث في التطورات الراهنة.
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