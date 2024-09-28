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لبنان

أصيبا في "الضاحية" أمس... استشهاد عنصر من الدفاع المدني وإصابة آخر

Lebanon 24
28-09-2024 | 05:21
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن استشهاد أحد عناصرها كما أن حالة عنصر آخر حرجة.

وقد أصيب العنصران خلال تنفيذهما مهمة إغاثة وانقاذ ليل أمس نظرا لكثافة الغارات الإسرائيلية التي طالت ضاحية بيروت الجنوبية.
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