القصف على شبعا مستمرّ.. واستهداف مستوصف البلدة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن القصف المدفعي الإسرائيلي ما زال مستمراً على بلدة شبعا، وتم استهداف مستوصف البلدة.



كما أشارت المعلومات إلى أن غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت الطربق بين بلدتي الهبارية وشبعا أعقبها قصف مدفعي.

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