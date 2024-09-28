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لبنان
القصف على شبعا مستمرّ.. واستهداف مستوصف البلدة
Lebanon 24
28-09-2024
|
05:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن القصف المدفعي الإسرائيلي ما زال مستمراً على بلدة شبعا، وتم استهداف مستوصف البلدة.
كما أشارت المعلومات إلى أن غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت الطربق بين بلدتي الهبارية وشبعا أعقبها قصف مدفعي.
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