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لبنان

وهاب: ساعات مزلزلة قادمة

Lebanon 24
28-09-2024 | 05:42
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كتب رئيس "التوحيد العربي" وئام وهاب على منصة "أكس": "ساعات مزلزلة قادمة والتحضيرات مسألة وقت قصير".
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وهاب:

ساعات

مزلزلة

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