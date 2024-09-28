أول تعليق من رئيس الأركان الإسرائيلي عقب إعلان اغتيال نصرالله

Advertisement

اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في كلمة له اليوم السبت، إلى أن الهجوم الذي شنته قواته أمس الجمعة، وأسفر عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تم التخطيط له منذ فترة طويلة ونُفّذ في الوقت المناسب، على حد قوله.وقال هاليفي: "هذ ليس آخر ما في جعبتنا، الرسالة بسيطة، أي شخص يهدد مواطني إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه".وتابع: "أعيد التأكيد على جاهزيتنا القصوى في جميع الجبهات، وننسق بشكل ممتاز مع كل الأجهزة".