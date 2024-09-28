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لبنان

من اهم ابرز قادة حزب الله الذين اغتالتهم اسرائيل؟

Lebanon 24
28-09-2024 | 05:44
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بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا اغتيال الامين العام لحزب الله حسن نصرالله في الغارات التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حار حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس، نشرت إسرائيل صورة لكافة القادة الذين اغتالتهم منذ أشهر.
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واستعرض حساب "إسرائيل" التابع للحكومة على منصة إكس اليوم السبت صور أبرز القادة الذين اغتالتهم الطائرات الإسرائيلية على رأسهم حسن نصرالله، فضلا عن مسؤول جبهة الجنوب علي كركي بالإضافة إلى إبراهيم عقيل، قائد وحدة الرضوان، وفؤاد شكر الذي كان مسؤولا عن كافة عمليات الحزب الحربية، ووسام الطويل الذي تولى قبل عقيل وحدة الرضوان.

وحد النصر وعزيز
كذلك ضمت الصور طالب سامي عبد الله مسؤول وحدة النصر، ومحمد ناصر مسؤول وحدة عزيز.

بالإضافة إلى قياديين آخرين سقطوا خلال المواجهات بين حزب الله وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة، انخرط حزب الله في مواجهات يومية على الحدود مع إسرائيل. إلا أن الصراع اتخذ منحى خطيرا الاسبوع الماضي إثر تفجر آلاف أجهزة البيجر والووكي توكي بعناصر الحزب في 17 و18 ايلول الحالي، ما خلف عشرات القتلى والجرحى.

كما استتبعت عملية البيجر هذه بسلسلة اغتيالات شكلة ضربات مؤلمة وموجعة للحزب، ورسمت العديد من علامات الاستفهام حول هذا الخرق الأمني غير المسبوق.

فيما توعد حزب الله برد قاس وحاسم، لكنه اكتفى بإطلاق مئات الصواريخ نحو الشمال الإسرائيلي. (العربية)

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