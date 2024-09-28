ياسين: لجنة ادارة الكوارث ستصدر باستمرار تعليمات وتوجيهات لكيفية ايواء النازحين

أشار منسّق لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين، في بيان اليوم، الى ان "لجنة تنسيق ادارة الكوارث والأزمات تجتمع منذ الفجر بحضور كامل الوزارات والمؤسسات الأمنية وكذلك منسق الأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، حيث تم تقييم كل التطورات جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وخاصة أوضاع اهلنا النازحين، وستصدر بشكل مستمر تعليمات وتوجيهات لكيفية ايواء النازحين ونقلهم إلى أماكن آمنة وهذه هي الأولوية. وذلك للتخفيف من وقع هذه المحنة على الجميع".

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واضاف: "من الضروري إن يتجه كل من لديه إمكانية إلى مراكز الإيواء التي تعلنها غرفة العمليات، وننصح الاخوة النازحين بالتجمع بالأماكن العامة وكذلك مواقف سيارات ليتم تركيز المساعدات والعمل على توجيه الأهالي إلى مناطق حيث تتواجد مراكز الإيواء".



وختم البيان: "نوافيكم بكل المعلومات لتأمين كافة المواطنين النازحين".