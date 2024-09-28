إنخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

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الطقس المتوقع في لبنان توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، وملموس فوق الجبال. كما تنشط الرياح أحيانا، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

اليوم السبت: صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، ودون تعديل يذكر فوق الجبال، والتي تبقى فوق معدلاتها. يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، وملموس فوق الجبال. كما تنشط الرياح أحيانا، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال، ودون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل. يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم، ويتكون الضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح مع احتمال تساقط أمطار متفرقة اعتبارا من الليل.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا. تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا، وبخاصة في المناطق الجبلية والشمالية، مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح وتلامس سرعتها الـ50 كلم/ساعة، خاصة شمال البلاد، ويرتفع معها موج البحر.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 28 درجة، في الداخل من 16 إلى 34 درجة.





- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كم/س.



- الإنقشاع: جيد اجمالا على الساحل، ومتوسط فوق الجبال.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70%.



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 29°م.



- الضغط الجوي: 1011 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06:31 ساعة غروب الشمس: 18:25