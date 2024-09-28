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لبنان

تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية.. وانهيار عدد من الأبنية جراء تضررها

Lebanon 24
28-09-2024 | 06:39
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تجددت الغارات الاسرائيلية ظهر اليوم السبت على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفيد ان غارة عنيفة استهدفت مبنى عند مدخل الضاحية لجهة حارة حريك – الشياح.

كما أفيد عن انهيار عدد من المباني جراء تضررها من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت طيلة الليل الضاحية الجنوبية.
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