ما حقيقة اجتياح الجيش الإسرائيلي بلدة شبعا؟

نفى مختار بلدة شبعا كل الأخبار التي تحدّثت عن اجتياح أو تحرّك بري إسرائيلي في المنطقة.



وكانت انتشرت أنباء عن أن الجيش الإسرائيلي طلب من أهالي البلدة إخلاءها.

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