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لبنان

ما حقيقة اجتياح الجيش الإسرائيلي بلدة شبعا؟

Lebanon 24
28-09-2024 | 06:46
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نفى مختار بلدة شبعا كل الأخبار التي تحدّثت عن اجتياح أو تحرّك بري إسرائيلي في المنطقة.

وكانت انتشرت أنباء عن أن الجيش الإسرائيلي طلب من أهالي البلدة إخلاءها.
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بلدة

شبعا

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