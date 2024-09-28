قصف إسرائيلي استهدف سيارة في زحلة

إستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فان للركاب على اوتستراد زحلة قرب مستديرة المدينة الصناعية.



وبحسب المعلومات، أسفر الإستهداف عن استشهاد السائق ووقوع جرحى.

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