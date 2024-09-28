Advertisement

لبنان

قصف إسرائيلي استهدف سيارة في زحلة

Lebanon 24
28-09-2024 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1253513-638631288055688141.jpg
Doc-P-1253513-638631288055688141.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فان للركاب على اوتستراد زحلة قرب مستديرة المدينة الصناعية.

وبحسب المعلومات، أسفر الإستهداف عن استشهاد السائق ووقوع جرحى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": استهداف فان للركاب على اوتوستراد زحلة قرب مستديرة المدينة الصناعية
lebanon 24
28/09/2024 17:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. لحظة اتخاذ القرار باستهداف نصرالله
lebanon 24
28/09/2024 17:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس أساقفة زحلة: لتقديم المساعدة للنازحين والوقوف بجانبهم
lebanon 24
28/09/2024 17:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24
القصف على شبعا مستمرّ.. واستهداف مستوصف البلدة
lebanon 24
28/09/2024 17:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24

زحلة

استهداف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:08 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:03 | 2024-09-28
07:54 | 2024-09-28
05:19 | 2024-09-28
07:33 | 2024-09-28
10:10 | 2024-09-28
10:10 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24