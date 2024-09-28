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لبنان

بـ50 صاروخاً... "حزب الله" يستهدف مستعمرة معالوت

Lebanon 24
28-09-2024 | 07:06
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أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أن مجاهديها استهدفوا مستعمرة معالوت بـ50 صاروخًا، رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
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