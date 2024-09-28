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لبنان

"الخارجية الفرنسية": معلوماتنا تشير إلى أن نصرالله لقي حتفه

Lebanon 24
28-09-2024 | 07:30
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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وذلك وفق المعلومات المتوفرة لديها.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن: " المعلومات لديها تشير إلى أن حسن نصرالله لقي حتفه".
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وأضافت "نحن على اتصال مع الشركاء الإقليميين واللبنانيين لتجنب التصعيد".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، قد أكد أن الوضع في لبنان "في غاية الخطورة" مبديا "قلقه حيال سلامة" الفرنسيين في هذا البلد.

وقال بارنييه إن الوضع في لبنان حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة منذ مساء الجمعة وخصوصا على ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، "يبقى في غاية الخطورة". مضيفا "نتابع هذا الوضع المأسوي ونقلق على سلامة مواطنينا هناك".

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله "قتل" في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.

لبنان

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