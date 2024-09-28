الشهيد نصرالله في صوَر

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نعى حزب الله بعد ظهر السبت رسميًا أمينه العام حسن نصرالله إثر غارات جوية إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.وفي نبذة مختصرة عن حياته، فقد ولد حسن نصرالله في 31 آب 1960 في ضاحية برج حمود البيروتية، وهو الابن التاسع بين 10 أشقاء.اضطرت عائلته، بُعيد اندلاع الحرب الأهلية منتصف سبعينيات القرن الماضي، إلى الإنتقال إلى البازورية جنوبي لبنان التي تنحدر منها، وكان نصر الله في الخامسة عشرة من عمره حينها.تزوج من فاطمة ياسين ولهما خمسة أبناء: هادي الذي استشهد في معركة عام 1997، زينب، محمد جواد، محمد مهدي، ومحمد علي، وتلقى تعليمًا دينيًا في مراكز وحوزات في لبنان والعراق وإيران.عام 1982 كان نصر الله ضمن مجموعة من الشخصيات التي انشقت عن حركة أمل وأسست حزب الله، ليتولى مهمة التعبئة وإنشاء الخلايا العسكرية، وفي 1985، انتقل إلى بيروت حيث تولى منصب نائب مسؤول المنطقة، ثم أصبح المسؤول التنفيذي العام المكلف بتطبيق قرارات مجلس الشورى.ثم تولى نصر الله منصب الأمين العام لحزب الله في 16 شباط 1992، بعيد اغتيال سلفه عباس الموسوي في هجوم إسرائيلي.