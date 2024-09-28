بعد تأكيد استشهاد نصرالله.. الجيش الإسرائيلي يعلّق: مستمرون بالقصف

أكد حزب الله اليوم استشهاد أمينه العام السيد حسن نصرالله، وذلك بعد الضربة الإسرائيلية على الضاحية أمس الجمعو.

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل عدّلت تعليمات الجبهة الداخلية بناءً على توجيهات وزير الدفاع، مضيفًا أن نصرالله كان لوقت طويل من أكبر أعداء إسرائيل.

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وأكد أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف مواقع وقادة حزب الله في لبنان، وأشار إلى أن وزير الدفاع أصدر قرارًا بعدم السماح بالتجمعات تحسبًا لأي تصعيد.



كما أضاف المتحدث أن الجيش الإسرائيلي سيفعل كل ما هو مطلوب لضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، مؤكدًا أن الأيام القادمة ستكون مليئة بالتحديات. ودعا الجمهور للالتزام بالتعليمات، مشددًا على حالة التأهب للدفاع والهجوم.









