غضب وحزن وسط أهالي الضاحية مع إعلان استشهاد نصرالله (فيديو)

غضب وحزن وسط أهالي #الضاحية_الجنوبية مع إعلان استشهاد السيد حسن نصرالله#lebanon24 pic.twitter.com/eXO3hr89eC
— Lebanon 24 (@Lebanon24) September 28, 2024
غضب وحزن وسط أهالي #الضاحية_الجنوبية مع إعلان استشهاد السيد حسن نصرالله#lebanon24 pic.twitter.com/eXO3hr89eC
غضب وحزن وسط أهالي #الضاحية_الجنوبية مع إعلان استشهاد السيد حسن نصرالله
#lebanon24 pic.twitter.com/mq5UksG1E6
— Lebanon 24 (@Lebanon24) September 28, 2024
غضب وحزن وسط أهالي #الضاحية_الجنوبية مع إعلان استشهاد السيد حسن نصرالله
#lebanon24 pic.twitter.com/mq5UksG1E6