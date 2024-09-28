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لبنان

غضب وحزن وسط أهالي الضاحية مع إعلان استشهاد نصرالله (فيديو)

Lebanon 24
28-09-2024 | 08:54
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أثار خبر إعلان استشهاد السيد حسن نصرالله في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية يوم أمس، ردود فعل غاضبة وحزينة في بيروت وتحديداً في الضاحية.
 
كما انطلقت مسيرات منددة.
 
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