غضب وحزن وسط أهالي الضاحية مع إعلان استشهاد نصرالله (فيديو)

أثار خبر إعلان استشهاد السيد حسن نصرالله في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية يوم أمس، ردود فعل غاضبة وحزينة في بيروت وتحديداً في الضاحية.

كما انطلقت مسيرات منددة.

غضب وحزن وسط أهالي #الضاحية_الجنوبية مع إعلان استشهاد السيد حسن نصرالله#lebanon24 pic.twitter.com/eXO3hr89eC — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 28, 2024 Advertisement