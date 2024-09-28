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لبنان

الخطوط الجوية الإيرانية تعلّق رحلاتها إلى بيروت

Lebanon 24
28-09-2024 | 08:58
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أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية تعليق رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حتى إشعار آخر، وذلك في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.





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