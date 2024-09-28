استشهاد مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس بغارات الضاحية

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية باستشهاد العميد عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس بالحرس الثوري في الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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