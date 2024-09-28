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لبنان
استشهاد مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس بغارات الضاحية
Lebanon 24
28-09-2024
|
09:12
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أفادت وكالة "مهر" الإيرانية باستشهاد العميد عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس بالحرس الثوري في الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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