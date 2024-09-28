جثة "قيادي" عُثرت مع جثمان نصرالله.. لمن تعود؟

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زعمت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن عناصر حزب الله عثروا على جثة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وتعرفوا عليها فجر السبت.وحسب الصحيفة، فإن عناصر حزب الله عثروا على جثة القائد العسكري علي كركي بجانب جثة نصر الله.وكشفت ان أكثر من 80 قنبلة ألقيت خلال دقائق على مكان وجود نصر الله مشيرة الى ان حزب الله قد يعلن قريبًا هاشم صفي الدين أمينًا عامًا خلفًا لنصر الله.