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لبنان

الحريري نعى نصرالله.. ماذا قال عنه؟

Lebanon 24
28-09-2024 | 09:22
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أصدر الرئيس سعد الحريري بياناً نعى فيه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وقال: "اغتيال نصرالله ادخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة. إنه عمل جبان مدان جملة وتفصيلًا من قبلنا، نحن الذين دفعنا غاليًا من أحبتنا حين صار الاغتيال بديلًا للسياسة".
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وأضاف: "رحم  الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه. اختلفنا كثيرًا مع  الراحل وحزبه والتقينا قليلًا لكن كان لبنان خيمة الجميع، وفي هذه المرحلة البالغة الصعوبة تبقى وحدتنا وتضامننا الأساس. لبنان يبقى فوق الجميع. فوق الأحزاب والطوائف والمصالح مهما كانت، وتخفيف معاناة شعبنا واهلنا من كل المناطق اولوية وطنية، لا حزبية ولا طائفية ولا فئوية، والحفاظ على لبنان وطنًا لكل أبنائه لا يتم إلا بوحدتنا جميعًا".
 
وختم: "المطلوب الآن من الجميع التعالي فوق الخلافات والأنانيات للوصول ببلدنا الى شاطئ الامان".
 
 
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