اردوغان: لبنان أصبح هدفا جديدا لسياسة الإبادة الجماعية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ "لبنان أصبح هدفا جديدا لسياسة الإبادة الجماعية والاحتلال الإسرائيلية".



وأشار اردوغان إلى أنّ "تركيا تندد بالهجمات الأخيرة على لبنان وتقف مع شعبه وحكومته وتقدم التعازي في الشهداء". (العربي)

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