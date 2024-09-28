الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران توصي بوقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان

أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والمفوضية الأوروبية بتعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان، مع احتدام الوضع بعد اغتيال إسرائيل السيد حسن نصر الله أمين عام "حزب الله".

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وجاء في بيان صدر عن الوكالة اليوم السبت: "تتابع الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والمفوضية الأوروربية الوضع عن كثب. نسجل التكثف العام للغارات الجوية وتدهور الوضع الأمني للطيران، مما يؤثر على أمن المجال الجوي لإسرائيل ولبنان. وفي هذا السياق توصي الوكالة والمفوضية الأوروبية بعدم التحليق في الأجواء الإسرائيلية واللبنانية".وأضاف البيان أن هذه التوصية لا تزال سارية حتى 31 أكتوبر القادم، مؤكدا في الوقت نفسه احتمال تغيير هذا الموعد بناء على تطور الأحداث في المنطقة.وتشن الطائرات الإسرائيلية منذ عدة أيام غارات مكثفة على مناطق جنوبي وشرقي لبنان. من جهته قام حزب الله اللبناني بإطلاق عشرات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل.وقد دعت الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة للتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.وبحسب آخر المعلومات الرسمية، فقد أدت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر 2023 إلى مقتل 1540 شخصا بينهم نحو 700 شخصا في الأيام الـ4 الماضية. كما أصيب أكثر من 5 آلاف مدني.