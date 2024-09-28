المجلس السياسي الاعلى باليمن ينعي نصرالله

أعلن المجلس السياسي اليمني الأعلى أنه "مهما بلغت التضحيات فإن استشهاد السيد حسن نصر الله إنما سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية، وستكون العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي وكيانه المؤقت".

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