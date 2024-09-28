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لبنان

المجلس السياسي الاعلى باليمن ينعي نصرالله

Lebanon 24
28-09-2024 | 09:57
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أعلن المجلس السياسي اليمني الأعلى أنه "مهما بلغت التضحيات فإن استشهاد السيد حسن نصر الله إنما سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية، وستكون العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي وكيانه المؤقت".
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اليمن

نصرالله

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