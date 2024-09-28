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لبنان

بزشكيان بعد استشهاد نصرالله: خسارته ستجعل المقاومة أكثر صلابة وقوة

Lebanon 24
28-09-2024 | 09:51
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علّق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على استشهاد السيد حسن نصرالله، قائلاً: "خسارة الشخصيات البارزة في المقاومة وعلى رأسهم نصر الله ستجعل شجرة المقاومة أكثر صلابة وقوة".

أضاف: "راية محاربة الظالم لن تسقط"، معتبراً أنّ "العالم لن ينسى أن قرار تنفيذ الهجوم الإرهابي صدر من نيويورك".
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وأشار بزشكيان إلى أنّ "واشنطن لا يمكنها التنصل من التواطؤ مع الإسرائيلية". (العربية)

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