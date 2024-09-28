بزشكيان بعد استشهاد نصرالله: خسارته ستجعل المقاومة أكثر صلابة وقوة

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أضاف: "راية محاربة الظالم لن تسقط"، معتبراً أنّ "العالم لن ينسى أن قرار تنفيذ الهجوم الإرهابي صدر من نيويورك".وأشار بزشكيان إلى أنّ "واشنطن لا يمكنها التنصل من التواطؤ مع الإسرائيلية". (العربية)