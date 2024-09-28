بالفيديو.. لحظة اتخاذ القرار باستهداف نصرالله

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لعمل مركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي وأعضاء هيئة الأركان العامة خلال عملية اغتيال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله.



وظهر في مقطع الفيديو رئيس الاركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي ووزر الدفاع يوآف غالانت، وهو يقود عملية اغتيال أمين عام "حزب الله"حسن نصر الله، في مركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي مع أعضاء منتدى الأركان العامة.

وأكّد حزب الله اليوم في بيان استشهاد أمينه العام حسن نصرالله بالضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان مساء أمس قد قال الجيش الإسرائيلي أنّه أغار على المقر المركزي للحزب في الضاحية مستهدفا أمين عام الحزب بالاضافة إلى عدد من القادة.