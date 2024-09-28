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لبنان

أدرعي: خيارات عديدة مطروحة على الطاولة لإتمام المهمة في لبنان

Lebanon 24
28-09-2024 | 10:27
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أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن هناك خيارات عديدة مطروحة على الطاولة لإتمام المهمة في لبنان.

وأشار أدرعي في حديث لـ"سكاي نيوز" إلى أنه ليست لدى إسرائيل أطماع في احتلال مناطق جديدة.
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أفيخاي

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