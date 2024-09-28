أدرعي: خيارات عديدة مطروحة على الطاولة لإتمام المهمة في لبنان

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أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن هناك خيارات عديدة مطروحة على الطاولة لإتمام المهمة في لبنان.وأشار أدرعي في حديث لـ"سكاي نيوز" إلى أنه ليست لدى إسرائيل أطماع في احتلال مناطق جديدة.