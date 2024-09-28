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لبنان

سجناء يهربون من سجنٍ لبناني.. والقوى الأمنية تتحرّك!

Lebanon 24
28-09-2024 | 10:48
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أفادت المعلومات عن هروب عدد من السجناء من نظارة قصر عدل بعلبك.
 
وذكرت المصادر أن القوى الأمنية تعمل على ملاحقة السجناء الهاربين تمهيداً لتوقيفهم.
 
 
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