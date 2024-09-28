إنذار بإخلاء منزلٍ في بعقلين.. بلبلة وتهديد!

شهدت بلدة بعقلين، اليوم السبت، بلبلة كبيرة إثر تلقي عدد من أبناء البلدة إنذراً بوجوب إخلاء مبنى أبو عجرم في حي المرج ضمن المنطقة.

وذكرت مصادر "لبنان24" أن المبنى الذي تم طلب إخلائه، يضمّ عائلة نازحة.