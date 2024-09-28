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لبنان

أرسلان يتّصل بجنبلاط: لتحصين الساحة الداخلية والحفاظ على الاستقرار

Lebanon 24
28-09-2024 | 11:01
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أجرى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان اتصالاً هاتفياً برئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط، وتباحثا في خلاله في التطورات الحاصلة من جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وعملية اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
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وأكد أرسلان وجنبلاط، وفق بيان لمديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني، "العمل على تحصين الساحة الداخلية في لبنان بشكل عام وفي الجبل خصوصاً، والسعي بكل الوسائل وبالتنسيق مع جميع المعنيين للحفاظ على الأمن والإستقرار".
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