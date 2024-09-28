وزير الخارجية الإسرائيلي عن إغتيال نصرالله: أكثر الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل تبريراً

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وأضاف: "نصر الله، الذي كرس حياته لتدمير إسرائيل وقاد أكثر من 30 عاما من النشاط الإرهابي ضد إسرائيل، بما في ذلك في الأيام الأخيرة، يستحق الإطاحة به، ومن حسن الحظ أنه كان كذلك".وتابع كاتس: "أشيد برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمبادرته إلى هذا العمل الجريء، ووزير الدفاع وأعضاء مجلس الوزراء لموافقتهم عليه، ورئيس الأركان وجيش الدفاع الإسرائيلي لتخطيطهم وتنفيذهم الرائع"، مضيفا "سنواصل حماية أمن إسرائيل".هذا ونعى "حزب الله" قبل قليل أمينه العام السيد حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله بضربة جوية استهدفت مقر الحزب أمس الجمعة في ضاحية بيروت الجنوبية.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن في قوت سابق اليوم "القضاء على حسن نصر الله وعلي كركي وعدد من القادة في الحزب" في غارة أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية في بيروت.وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل". (روسيا اليوم)