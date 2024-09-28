بعد إغتيال نصرالله.. تصريح لافت للسفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة

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وأضاف أردان في تصريح له عبر "فوكس نيوز" أنّه "بقتلنا لنصر الله أرسلنا رسالة واضحة لأصدقائه في بيروت وعواصم أخرى بالمنطقة".وحول سكان الشمال الإسرائيلي أوضح أنّه "ملتزمون بإعادة 70 ألف نازح داخل إسرائيل إلى ديارهم في الشمال"، مضيفاً أنّ "الحل الدبلوماسي يتطلب وقف استهداف إسرائيل وتحرك حزب الله شمالا إلى نهر الليطاني". (الجزيرة)