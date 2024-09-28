Advertisement

لبنان

لمدة 5 أيام.. خامنئي يعلن الحداد بعد إستشهاد نصرالله

Lebanon 24
28-09-2024 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1253628-638631470737801155.jpeg
Doc-P-1253628-638631470737801155.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الحداد في إيران لمدة 5 أيام.

وأكّد خامنئي أنّ "دماء السيد نصرالله لن تذهب دون الثأر لها"، مضيفاً أنّ "جبهة المقاومة فقدت قائدا بارزا وحزب الله خسر زعيما لا مثيل له".
Advertisement

تابع :"مسار سيد المقاومة سيستمر وضربات جبهة المقاومة ستكون أكثر قوة على الكيان الصهيوني".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:03 | 2024-09-28
07:54 | 2024-09-28
05:19 | 2024-09-28
07:33 | 2024-09-28
12:52 | 2024-09-28
12:46 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24