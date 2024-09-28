لمدة 5 أيام.. خامنئي يعلن الحداد بعد إستشهاد نصرالله

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وأكّد خامنئي أنّ "دماء السيد نصرالله لن تذهب دون الثأر لها"، مضيفاً أنّ "جبهة المقاومة فقدت قائدا بارزا وحزب الله خسر زعيما لا مثيل له".تابع :"مسار سيد المقاومة سيستمر وضربات جبهة المقاومة ستكون أكثر قوة على الكيان الصهيوني".