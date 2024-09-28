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لبنان

رسمياً.. لبنان يعلن الحداد الرّسمي على السيد نصرالله

Lebanon 24
28-09-2024 | 12:46
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أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي على الشهيد سماحة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.
وجاء في بيان الحداد: "على إثر استشهاد سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي انضم إلى قافلة الشهداء الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي والآثم على لبنان، يُعلن الحداد الرسمي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء في 30 أيلول والأول والثاني من تشرين الأول 2024، تُنكس خلالها الأعلام على سائر الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات وتُعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب والحدث الأليم".
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وختم: "يكون يوم تشييع الشهيد الكبير يوم توقف عن العمل في جميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة". 
 
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