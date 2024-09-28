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لبنان

بايدن تعليقاً على إغتيال نصرالله: موته يحقق العدالة

Lebanon 24
28-09-2024 | 12:42
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علّق رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، اليوم السبت على عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، قال إن "موت نصرالله يحقق العدالة لضحاياه الكثيرين".

وأشار إلى أنّ "هدفنا هو خفض التصعيد في الصراعات الحالية سواء في غزة أو لبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية".
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وعن دور أميركا في الشرق الأوسط، قال بايدن: "وجهت وزير الدفاع لتعزيز الوضع الدفاعي للقوات الأميركية في الشرق الأوسط لردع العدوان وتقليل مخاطر نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقا".

وعن الحرب بين إسرائيل وحزب الله، أشار إلى أنّ "ندعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات إرهابية مدعومة من إيران". (العربية)
 

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