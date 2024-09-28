بايدن تعليقاً على إغتيال نصرالله: موته يحقق العدالة

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وأشار إلى أنّ "هدفنا هو خفض التصعيد في الصراعات الحالية سواء في غزة أو لبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية".وعن دور أميركا في الشرق الأوسط، قال بايدن: "وجهت وزير الدفاع لتعزيز الوضع الدفاعي للقوات الأميركية في الشرق الأوسط لردع العدوان وتقليل مخاطر نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقا".وعن الحرب بين إسرائيل وحزب الله، أشار إلى أنّ "ندعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات إرهابية مدعومة من إيران". (العربية)