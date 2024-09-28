حمية ناعياً نصرالله: هنيئاً لنا أننا عشنا في زمنك

نعى وزير الأشغال علي حمية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي استشهد في غارة على الضاحية الجنوبية أمس.



وكتب حمية على منصة "إكس": "هنيئاً لنا أننا عشنا في زمنك"، متابعاً: "نحن لا نهزم عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر".