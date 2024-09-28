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لبنان

حمية ناعياً نصرالله: هنيئاً لنا أننا عشنا في زمنك

Lebanon 24
28-09-2024 | 13:07
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نعى وزير الأشغال علي حمية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي استشهد في غارة على الضاحية الجنوبية أمس.
وكتب حمية على منصة "إكس": "هنيئاً لنا أننا عشنا في زمنك"، متابعاً: "نحن لا نهزم عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر".
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وزير الأشغال

علي حمية

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