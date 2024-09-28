"قائد مخابرات" اغتالته إسرائيل في بيروت اليوم.. من هو؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم السبت، أن طائراته هاجمت القيادي البارز في مخابرات "حزب الله" حسن خليل ياسين، وذلك إبان غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم.

وذكر جيش العدو أن ياسين قد قُتل بالقصف، مشيراً إلى أن الأخير ترأس المديرية المسؤولة عن تجريم أهداف عسكرية ومدنية على خط التماس وفي عمق إسرائيل".

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وتابع: "في اطار مهام منصبه، تعاون المدعو ياسين بشكل وثيق مع جميع وحدات النيران في حزب الله وتورط بشكل شخصي في الإشراف على مخططات تم تطبيقها منذ مطلع الحرب في مواجهة مدنيين وجنود اسرائيليين، كما خطط لتنفيذ مزيد من العمليات في الأيام المقبلة".